Підсумки с Вадимом Колодийчуком. Вторник, 13 апреля

Obozrevatel, Вадим Колодийчук Видео 18:30, 13.04.2021

Рассказываем и анализируем главные события дня

  • Улучшим ли статистику? Украинцев начали прививать китайской вакциной от коронавируса.

  • Карантин - не отдых! Ученые говорят, что во время дистанционки ученики почти ничего не выучили.

  • Королевская семья в скорби! В Великобритании из-за смерти принца Филиппа - недельный траур.

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