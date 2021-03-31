Підсумки с Вадимом Колодийчуком. Среда, 31 марта

Obozrevatel, Вадим Колодийчук Видео 21:00, 31.03.2021

Рассказываем и анализируем главные события дня

  • Экономика на карантине: Как пандемия отразилась на достатке украинцев.

  • Опять на газовый рынок! С завтрашнего дня тарифы на голубое топливо снова станут рыночными.

  • Борщ - наш! Украина подала заявку на внесение главного блюда страны в наследе ЮНЕСКО.

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