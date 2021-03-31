Підсумки з Вадимом Колодійчуком. Середа, 31 березня

Obozrevatel, Вадим Колодійчук Відео 21:00, 31.03.2021

Розповідаємо та аналізуємо головні події дня

  • Економіка на карантині: Як пандемія відобразилася на статках українців.

  • Знову на газовий базар! Відзавтра тарифи на блакитне паливо знову стануть ринковими.

  • Борщ - наш! Україна подала заявку на внесення головної страви країни до спадщини ЮНЕСКО.

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