Підсумки с Вадимом Колодийчуком. Пятница, 2 апреля

Obozrevatel, Вадим Колодийчук Видео 21:00, 2.04.2021

Рассказываем и анализируем главные события дня

  • Все больше украинских городов усиливают карантин, а медицинская система не выдерживает. Когда волна пойдет на спад?

  • Готовы защищать свое. СНБО разрабатывает различные сценарии реагирования на попытки России дестабилизировать ситуацию в Украине.

  • Крым без воды. В сухом Крыму снова заговорили об отсутствии водоснабжения. Традиционно обвиняют Киев

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