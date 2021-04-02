Підсумки з Вадимом Колодійчуком. П'ятниця, 2 квітня

Obozrevatel, Вадим Колодійчук Відео 21:00, 2.04.2021

Розповідаємо та аналізуємо головні події дня

  • Все більше українських міст посилюють карантин, а медична система не витримує. Коли хвиля піде на спад?

  • Готові боронити своє. РНБО розробляє різні сценарії реагування на спроби Росії дестабілізувати ситуацію в Україні.

  • Крим без води. В сухому Криму знову заговорили про відсутність водопостачання. Традиційно звинувачують Київ

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