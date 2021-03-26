Підсумки с Вадимом Колодийчуком. Пятница, 26 марта

Obozrevatel, Вадим Колодийчук Видео 19:00, 26.03.2021

Рассказываем и анализируем главные события дня

  • Коллапс в больницах Киевщины. Куда класть людей с коронавируса?

  • Первое большое президентское интервью. Джо Байден пообщался с медиа!

  • Пробка в Суэцком канале. Сколько еще простоит контейнеровоз Ever Given и как это повлияет на мировую экономику?

Комментировать
Видео

Смотрите также

Зеленский отправил начальника Генштаба ВСУ на Донбасс и пообещал разговор с Путиным

Четверо воинов ВСУ погибли под обстрелом на Донбассе, еще двое ранены: все детали

В России обиделись на слова Борреля об "опасном соседе"

"На такие копейки выжить невозможно!" Медиков оставили без доплат, многие готовы покинуть Украину

Подозреваемый в погромах на Банковой ветеран АТО признал, что его осудили за дезертирство