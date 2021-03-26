Підсумки з Вадимом Колодійчуком. П'ятниця, 26 березня

Obozrevatel, Вадим Колодійчук Відео 19:00, 26.03.2021

Розповідаємо та аналізуємо головні події дня

  • Колапс в лікарнях Київщини. Куди класти людей з коронавірусом?

  • Перше велике президентське інтерв'ю. Джо Байден поспілкувався з медіа!

  • Затор у Суецькому каналі. Скільки ще простоїть контейнеровоз Ever Given і як це вплине на світову економіку?

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