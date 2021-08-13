Підсумки с Вадимом Колодийчуком. Пятница, 13 августа

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И все тики он увеличится. После анонсированного правительством понижения тарифа на электроэнергию для населения, который вступает в силу с 1 октября 2021, на самом деле цена увеличится на 5,3%.

Манипуляции власти разъяснит Олег Дунда, народный депутат Украины, "Слуга народа". Председатель подкомитета по вопросам строительства и проектирования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства