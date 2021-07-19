Підсумки с Вадимом Колодийчуком. Понедельник, 19 июля
Рассказываем и анализируем главные события дня
Что останется от МВД? Новый министр внутренних дел Денис Монастырский запланировал "разделить" вверенное ему ведомство.
Президентский визит. Владимир Зеленский поехал на линию соприкосновения между Грузией и оккупированной Абхазией и нашел виновных в уменьшении территорий Молдовы, Грузии и Украины и это не Россия.
Сезон арбузов начался! Сколько стоит полосатая ягода и как узнать опаснуые бахчевые?