Підсумки с Вадимом Колодийчуком. Понедельник, 19 июля

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Рассказываем и анализируем главные события дня

  • Что останется от МВД? Новый министр внутренних дел Денис Монастырский запланировал "разделить" вверенное ему ведомство.

  • Президентский визит. Владимир Зеленский поехал на линию соприкосновения между Грузией и оккупированной Абхазией и нашел виновных в уменьшении территорий Молдовы, Грузии и Украины и это не Россия.

  • Сезон арбузов начался! Сколько стоит полосатая ягода и как узнать опаснуые бахчевые?

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