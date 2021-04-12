Підсумки с Вадимом Колодийчуком. Понедельник, 12 апреля

Obozrevatel Видео 18:30, 12.04.2021

Рассказываем и анализируем главные события дня

  • Россия наращивает силы вблизи Украины. Запад выражает обеспокоенность. Чего ждать дальше?

  • Отдых на карантине. Куда полететь, чтобы не подхватить коронавирус?

  • Пасха в маске. Как украинцы в этом году будут отмечать праздник в условиях пандемии?

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