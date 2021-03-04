Пенсии на счетах, УЗ под прицелом, стрелки начеку - темы утреннего эфира новостей в обзоре Вячеслава Буткалюка
Пенсионный фонд начал выплаты проиндексированных пенсий за март. На эти цели направлено 700 млн гривен, - сообщают в ведомстве.
Депутаты ВРУ ожидают подробный отчет о грузовых и пассажирских перевозках, производственно-промышленную и ремонтную деятельность, финансовое состояние акционерного общества "Українська залізниця". - об этом сообщается на официальном сайте ВРУ.
Законопроект об отмене "летнего времени", депутаты рассмотрели только в первом чтении. Но даже если в ближайшее время его примут в целом, предполагается, что он вступит в силу только через три месяца с момента его официального опубликования. Поэтому, вероятно, в ночь с 27 на 28 марта в 2021 году Украинцы в последний раз переведут стрелки часов на один час вперед.