Как получить "супериммунитет" от COVID-19? Врач назвал способ

Врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин в эфире телеканала OBOZREVATEL пояснил, может ли применение разных вакцин от коронавируса обеспечить "супериммунитет".

По словам медика, выбирая ту или иную вакцину, необходимо следовать рекомендациям МОЗ или ВОЗ, но его личный опыт показывает, что сочетание разных вакцин действительно "работает". "Я получил первую дозу CoviShield, вторую AstraZeneca, а третью бустерную дозу Pfizer. Это дает мне возможность считать, что такая схема оберегает меня максимально. Я отношусь к группе риска, связанной с профессиональной деятельностью. У меня практически ежедневно бывают контакты с больными COVID-19", – пояснил Александрин.