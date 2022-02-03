Гривне в 2022 году ничего не угрожает, – замминистра финансов

Замминистра финансов Украины Александр Кава в эфире телеканала OBOZREVATEL заверил, что гривне в этом году не грозит девальвация. "2022 год будет абсолютно стабильным для гривни. Мы имели очень много примеров, когда в начале года разные так называемые аналитики прогнозировали значительную девальвацию гривни, но потом гривня либо оставалась стабильной, либо даже ревальвировала. Рисков для национальной денежной единицы нет", – подчеркнул он.

Чиновник также призвал украинцев держать сбережения в банках, а не под подушкой.

"Очевидно, это лучше, чем держать средства под подушкой. В таком случае эти деньги не приносят процентный доход владельцу. Более того, они не дают возможности для развития экономики Украины. Поскольку деньги, оборачиваясь в банковской системе, не только приносят прибыль для собственника, но также дают возможность банкам кредитовать украинские предприятия и, соответственно, стимулировать их развитие".

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"В результате развития отдельных предприятий мы получим экономический рост, который позволяет увеличивать доходы государственного бюджета, соответственно, повышать стандарты жизни для граждан Украины, повышать социальные расходы и расходы на развитие инфраструктуры", – заявил Кава.