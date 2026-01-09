В Киеве в часть домов вернули теплоснабжение: Кличко рассказал подробности
В Киеве уже завершены основные работы по ликвидации последствий вражеского обстрела столицы в ночь с 8 на 9 января. В частности, возвращено теплоснабжение в часть домов, оставшихся без услуги из-за вражеской атаки. Всего после массированного обстрела минувшей ночью без тепла оказались почти шесть тысяч многоэтажек Киева.
Но отопление уже восстановили жителям 1083 жилых домов в Подольском, Оболонском и Дарницком районах столицы. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
Отопление в Киеве
Специалисты "Киевтеплоэнерго" работают в режиме чрезвычайной ситуации, чтобы полностью восстановить подачу тепла в дома киевлян, отметил городской голова.
А там, где уже проблема решена, работники "Киевтеплоэнерго" совместно с председателями жилых домов и подрядными службами теплоснабжающих компаний осуществляют настройку внутридомовых систем отопления, чтобы подать тепло уже непосредственно в квартиры.
Работы по ликвидации последствий обстрела
В ГСЧС отчитались, что основные работы по ликвидации последствий вражеского обстрела Киева в ночь с 8 на 9 января уже завершены.
Как известно, из-за массированного удара по столице четыре человека погибли, еще 25 человек пострадали. В их числе ипятеро спасателей.
Но последним таки удалось под вражеским обстрелом спасти 32 человека.
Кроме того психологи ГСЧС Киева оказали помощь около 80 людям.
Удары по Киеву
Поздно вечером 8 января российские оккупанты начали массированную атаку Киева и Киевской области. В ночь на 9 января появилась информация, что в столице есть погибшие и пострадавшие, последствия вражеских ударов фиксировались в нескольких районах города.
Как сообщал OBOZ.UA, в результате террористической атаки РФ в ночь на 9 января погиб медик Сергей Смоляк. Он вместе с бригадой врачей приехал на место удара "Шахедом" в Дарницком районе.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!