В Киеве в часть домов вернули теплоснабжение: Кличко рассказал подробности

В Киеве уже завершены основные работы по ликвидации последствий вражеского обстрела столицы в ночь с 8 на 9 января. В частности, возвращено теплоснабжение в часть домов, оставшихся без услуги из-за вражеской атаки. Всего после массированного обстрела минувшей ночью без тепла оказались почти шесть тысяч многоэтажек Киева.

Но отопление уже восстановили жителям 1083 жилых домов в Подольском, Оболонском и Дарницком районах столицы. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Отопление в Киеве

Специалисты "Киевтеплоэнерго" работают в режиме чрезвычайной ситуации, чтобы полностью восстановить подачу тепла в дома киевлян, отметил городской голова.

А там, где уже проблема решена, работники "Киевтеплоэнерго" совместно с председателями жилых домов и подрядными службами теплоснабжающих компаний осуществляют настройку внутридомовых систем отопления, чтобы подать тепло уже непосредственно в квартиры.

Работы по ликвидации последствий обстрела

В ГСЧС отчитались, что основные работы по ликвидации последствий вражеского обстрела Киева в ночь с 8 на 9 января уже завершены.

Как известно, из-за массированного удара по столице четыре человека погибли, еще 25 человек пострадали. В их числе ипятеро спасателей.

Но последним таки удалось под вражеским обстрелом спасти 32 человека.

Кроме того психологи ГСЧС Киева оказали помощь около 80 людям.

Удары по Киеву

Поздно вечером 8 января российские оккупанты начали массированную атаку Киева и Киевской области. В ночь на 9 января появилась информация, что в столице есть погибшие и пострадавшие, последствия вражеских ударов фиксировались в нескольких районах города.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате террористической атаки РФ в ночь на 9 января погиб медик Сергей Смоляк. Он вместе с бригадой врачей приехал на место удара "Шахедом" в Дарницком районе.

