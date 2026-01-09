'Путин говорит о мире, но усиливает эскалацию': Хили посетил место прилета российского 'Шахеда' в Киеве. Видео

В ночь на 9 января страна-агрессор Россия массированно атаковала Киев, вызвав значительные разрушения и убив четырех людей. На месте попадания одного из российских "Шахедов" в украинской столице побывал министр обороны Великобритании Джон Хили.

Стоя возле поврежденного дроном дома на Позняках, политик сделал заявление относительно диктатора Владимира Путина. По его словам, глава РФ только говорит о мире, а сам взамен усиливает атаки против мирного населения.

"Не нападения на украинских военных, а на мирных жителей и такие города, как этот", – сказал Хили, указав на пораженную многоэтажку.

Он отметил, что в течение ночи Киев атаковали 90 российских "Шахедов", многие из них были направлены на жилые дома.

"Это жестоко, это цинично, именно поэтому мы должны так упорно работать, чтобы помочь Украине обеспечить мир", – подчеркнул Хили.

Он также написал в Х, что серия атак России на Украину в течение ночи, включая запуск баллистической ракеты "Орешник" по Львовской области, является очередной попыткой Путина терроризировать Украину и угрожать безопасности Европы.

"Мой сегодняшний визит в Киев подчеркивает решительную поддержку Великобританией справедливого и прочного мира", – отметил министр.

Напомним: по состоянию на день пятницы, 9 января, известно, что в столице погибли по меньшей мере четыре человека, 25 пострадали; последствия вражеских ударов фиксируются в нескольких районах города.

Столицу атаковали волны дронов-камикадзе. Около 03:00 ночи 9 января на Киев уже летели крылатые "Калибр"; также противник бил по городу баллистическими ракетами.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка направлялся в Киев поездом именно в то время, когда Россия нанесла комбинированный ночной удар по Украине. Дипломат назвал обстрел циничным "приветствием" на фоне обсуждений мирных инициатив.

