В МОН похвастались успехами дистанционки

Начальник Главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал о состоянии вакцинации педагогов и сотрудников общеобразовательных школ. По его словам, сегодня только 2,3% из них не вакцинированы.

По оценкам чиновника, качество дистанционного обучения в 2021 году значительно выросло по сравнению с 2020 годом. "В марте 2020 года только 182 школы имели вообще опыт дистанционного обучения. А сейчас ситуация совсем другая. Почти все учителя прошли обучение в областных институтах последипломного педагогического образования и других местах", – сказал он.

Чиновник добавил, что в Госбюджете заложены большие средства как на реконструкцию школ, так и на развитие Новой украинской школы.