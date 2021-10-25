Фейковая "Дія": в Минцифры рассказали об имитации

Руководитель по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник в эфире телеканала OBOZREVATEL прокомментировал появление фейковой версии приложения "Дія". По его словам, речь идет об имитации приложения, которое не имеет доступа к реестрам данных граждан.

Киберполиция уже занимается этим вопросом. В ближайшее время будет заблокирован Telegram-канал, распространяющий фейк, сообщил чиновник.

Баник также объяснил, как загрузить электронный сертификат вакцинации в приложении "Дія", если гражданин не имеет биометрического паспорта.