Вирусолог назвала условия замедления COVID-19

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Доктор медицинских наук, врач-вирусолог Алла Мироненко в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала о главных условиях быстрого распространения коронавируса в Украине. По ее словам, решающим показателем является количество населения того или иного региона, которое перенесло COVID-19 или привилось от этой болезни.

Она отметила, что во время очередной волны риск заразиться возрастает именно для тех, кто не болел коронавирусом и не был вакцинирован. "Маски – это барьер, но не иммунитет. Если выбирать между маской и прививкой, надо выбирать прививку", – заявила медик.

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