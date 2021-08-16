Гаага все ближе к Лукашенко, – оппозиционер

Белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил, что самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко думает о перспективе Гаагского трибунала. "Он несомненно думает об этом. Он осознал, что за ближайший год он потерял даже минимальный шанс войти в пантеон новейшей белорусской истории хотя бы с нейтрально позитивным отношением", - заметил Лебедько.

"Лукашенко понимает, что ему придется нести ответственность – и политическую, и правовую, и моральную – за то, что было сделано за 21 год его правления и тем более за последний год. С каждым годом Гаага будет все актуальнее для Лукашенко и его окружения", – подчеркнул оппозиционер.

Он добавил, что на сегодня у Лукашенко отсутствует стратегия. "Вся его стратегия – это принцип армейской жизни: день прожил – слава богу не убили".