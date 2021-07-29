"Смертельные" салаты: диетолог развенчала мифы

Диетолог Юлия Поворознюк в эфире телеканала OBOZREVATEL опровергла ряд мифов о сочетании тех или иных продуктов. В частности, она рассказала и о "смертельном салате" из огурцов и томатов.

По словам медика, тезис о "войне" определенных веществ в различных продуктах можно применить к любым продуктам, но главный принцип, которым следует руководствоваться – не слишком большок количество потребленных продуктов. По ее рекомендациям, оптимальное количество салата за один прием – 3-4 столовых ложки.

В то же время эксперт посоветовала не совмещать в одном блюде кальций с железом, например, сыры и мясо, а также мясные блюда и кефир. Белковые продукты она посоветовала употреблять с большим количеством зелени.