Пенсионеров надо прививать в очереди за пенсией, – Донской

Врач-иммунолог Борис Донской в эфире телеканала OBOZREVATEL поделился оценками формирования в Украине коллективного иммунитета к коронавирусу. По его словам, в настоящее время в Украине неизвестен самый важный показатель: сколько украинцев из групп риска имеют иммунитет.

Медик отметил необходимость ускорения темпов вакцинации пенсионеров, чтобы предотвратить новую волну смертности в Украине. В этом контексте он предложил проводить более активную кампанию по популяризации вакцинации. В частности, по его мнению, можно было бы организовать прививки в прямом эфире пожилых родителей известных личностей или привлекать мобильные бригады к вакцинации пенсионеров, стоящих в очередях за пенсиями.