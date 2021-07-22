Больных COVID-19 в Украине в 10 раз больше, – эпидемиолог

Врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил, что позитивная статистика заболеваемости коронавирусом в Украине может быть некорректной. В частности, он обратил внимание на показатели госпитализации, которые в отдельные дни достигают 100% от всех новых выявленных случаев. По оценкам медика, реальное количество больных COVID-19 может превышать официальные данные в 10 раз.

Медик также обратил внимание на то, что охват вакцинацией групп риска в Украине по-прежнему невелик. Это представляет большую угрозу в ситуации надвигающейся волны эпидемии Дельта-штамма, заявил он.