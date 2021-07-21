Украине придется срочно освобождать Донбасс, – Грымчак

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в эфире телеканала OBOZREVATEL прокомментировал решение страны-агрессора России о том, что жители оккупированного Донбасса смогут принять участие в голосовании на выборах в Госдуму РФ. По его мнению, фактически речь идет о поглощении этой территории Россией, и именно с этой целью ранее местным жителям начали массово выдавать российские паспорта.

По оценкам Грымчака, Кремль может готовиться к интеграции Донбасса в состав РФ. В сложившейся ситуации Украине в ближайшей перспективе придется освобождать оккупированные территории востока страны – то ли политико-дипломатическим, то ли сугубо военным путем.