Тупицкий никогда не вернется в КСУ, – Вениславский

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа", представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил прогнозы относительно дальнейшего развития событий вокруг обвинений в адрес экс-главы КСУ Александра Тупицкого.

По его словам, в настоящее время Тупицкий обвиняется в ряде преступлений, среди которых вмешательство в осуществление правосудия, превышение власти, незаконные действия в отношении вмешательства в автоматизированную электронную систему, неправомерное использование служебного транспорта. "Господин Тупицкий в Конституционный суд точно не вернется", – заверил Вениславский.