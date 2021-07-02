"Спутник V" – не вакцина: профессор Досенко сделал заявление

Заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко в эфире телеканала OBOZREVATEL поделился мнением о вакцине от коронавируса российского производства "Спутник V". По его словам, его нельзя назвать вакциной в медицинском смысле слова.

"Вакцины, созданные в РФ, не относятся к медицинским препаратам. Они распространялись как пропагандистский политический продукт",– подчеркнул он.