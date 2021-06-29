Как обманывают на кассах: Союз потребителей назвал схемы

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал о схемах, которые используют супермаркеты, когда покупатель рассчитывается наличными. В частности, в условиях, когда монеты номиналом 5 копеек вышли из обращения, кассиры выдают сдачу в свою пользу, хотя закон обязывает их "выдавать на сдачу 10 копеек, если сдача – 6 копеек".

По словам эксперта, ежедневная выручка составляет несколько сотен гривен с каждой кассы. При этом ее получают не кассиры, а супермаркеты.