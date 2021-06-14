Клещи активизировались: врач предупредила об опасности

Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета, врач-инфекционист Наталья Виноград в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала об особой опасности, которую представляют клещи этим летом. По ее словам, из-за дождливой и прохладной погоды они стали особенно агрессивными. В частности, на людей и животных могут нападать не только взрослые клещи, но и их личинки, которые не имеют цвета. Таким образом, возрастает угроза того, что их можно не заметить.

Врач призвала делать осмотр и взаимоосмотр каждый раз после пребывания на природе. В случае выявления клеща она посоветовала обезвредить его с помощью пинцета или даже полиэтиленового пакета, который есть под рукой, чтобы не допустить заражения.