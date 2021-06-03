В Украине следует вакцинировать детей, – профессор Досенко

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Заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил, что вакцины, которые применяются сегодня, эффективны против любого штамма коронавируса, поэтому следует не затягивать с вакцинацией. По оценкам ученого, на сегодняшний день иммунитет к COVID-19 имеют не более 5 млн украинцев. Досенко также подчеркнул, что подростков следует вакцинировать так же, как и взрослых, поскольку у них также наблюдаются тяжелые случаи заболевания коронавирусом.

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