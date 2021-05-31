Украинская вакцина: ученая назвала условия для изготовления

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Доктор медицинских наук, вирусолог Алла Мироненко в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучила мнение относительно перспектив производства вакцин от коронавируса в Украине. По ее словам, этот процесс может столкнуться с проблемами из-за нехватки специалистов и большой стоимости такого проекта. Мироненко также рассказала, что вакцинация от COVID-19 на стадионах, выставочных комплексах и т.п. не представляет никакой опасности а, наоборот, является крайне положительным решением, поскольку позволяет прививать большое количество украинцев.

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