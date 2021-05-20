В ОРДЛО больше танков, чем в Германии, – Грымчак

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил, что 17 танков, зафиксированных мониторинговой миссией ОБСЕ вблизи оккупированного Мирного в Донецкой области нельзя считать беспрецедентной концентрацией войск. "Миссия ОБСЕ постоянно фиксирует наличие бронетехники, "Градов" вне мест, где они должны храниться. Были случаи, когда фиксировали 31 танк и больше. Вообще сегодня на территории ОРДЛО танков официально больше, чем в Германии", – отметил он.

Грымчак также высказал мнение об отмене штрафов для граждан, попадающих на подконтрольную территорию Украины из ОРДЛО через РФ. По его словам, пункты пропуска на линии разграничения могут быть закрыты только со стороны оккупационной администрации. "Но надо понимать, что жизнь все равно продолжается, людям надо ездить – кому-то к родственникам, кому-то пенсию получить, кому-то на лечение. Негативные последствия возможны, но этим должны заниматься наши спецслужбы. Потому что для проникновения оплатить штраф не является такой уж большой работой . А для обычных граждан это будет очень правильное решение", – отметил он.