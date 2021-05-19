В какие страны можно лететь без ПЦР-теста: эксперт озвучил список

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Вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза в эфире телеканала OBOZREVATEL сообщил о новых правилах пересечения границы для украинцев в популярных направлениях. По его словам, ряд стран, в которых украинцы любят проводить отпуска, отменили требование об обязательном ПЦР-тесте для туристов. Среди них и Черногория, которая в дополнение к этому еще и организовала бесплатное тестирование украинцев, вылетающих домой.

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