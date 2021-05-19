Израиль и Палестина движутся к пропасти, – Семиволос

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в эфире телеканала OBOZREVATEL высказался о текущем состоянии противостояния Израиля и Палестины. По его словам, благодаря формированию "серьезной международной коалиции" у сторон конфликта появляется шанс отойти от "пропасти, к которой они упорно движутся". В противном случае произойдет полномасштабный конфликт и начало наземной операции.

Семиволос объяснил, что под "наземной операцией" он понимает "оккупацию этой территории" – сектора Газы.

"Мне кажется, что для Нетаньяху партнерство с ХАМАСом – выгодный шаг. Поскольку таким образом он легитимно избегает любых разговоров о восстановлении мирного процесса и может проводить политику аннексии, которую он проводил все эти годы", – заметил Семиволос. Эксперт напомнил, что в свое время между Израилем и Палестиной был подписан мирный план, который впоследствии "был нарушен экстремистами с обеих сторон".

По его прогнозам, в конце концов встанет вопрос о реализации решений Совбеза ООН, чтобы "закрыть эту тему – создать палестинское государство". "Надо очень много менять в той парадигме мирного процесса, которая выстроилась за предыдущие 30 лет. Надо отвечать на вопрос: а есть ли добрая воля того же Израиля в решении "два государства для двух народов", или это просто было поводом затянуть время и поставить всех перед "доказанными" фактами, когда палестинцы фактически оказываются в бандостане и теряют даже иллюзорную возможность построить собственное государство", – подытожил эксперт.