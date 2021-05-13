Как в Израиле остановили COVID-19: врач озвучил нюансы

Ведущий инфекционист клиники "Ихилов" (Израиль) Евгений Кацман в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил о том, что благодаря массовой кампании по вакцинации в этой стране практически остановлена эпидемия коронавируса. По его словам, некорректно говорить о том, какая именно вакцина от COVID-19 лучше. "Если бы у нас была Moderna, результат был бы тот же", – заметил медик.

Кацман добавил, что вакцинация детей желательна. В Израиле планируют прививать подростков в возрасте от 12 лет.