Рымарук: встреча Зеленского с Путиным – это бессмыслица

Ветеран АТО Андрей Рымарук в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил, что встреча президентов Украины и РФ не имеет смысла. По его словам, поскольку предварительные контакты с лидером страны-агрессора не привели к продвижению в решении проблемы Донбасса, очередная встреча также не может быть продуктивной.

По мнению Рымарука, новая встреча в нормандском формате может произойти не ранее конца текущего года. Он добавил, что урегулирование российско-украинского конфликта – это "игра в долгую".