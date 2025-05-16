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Уже не впервые встречаю посты и заявления, как у Европы плохо все с артиллерией, боеприпасами, танками и таким всем. Шо вот как мы, а вот как они, них*ра не готовились, их Россия на раз-два и все такое.

Далее текст на языке оригинала.

Так ось, трохи "нюансів" нагадаю.

1) Ми вкатувались у війну довго. Бо для мирної людини вбивати – це неприродно. Звісно ми не беремо варіант, що ти росіянин. Я за нормальних. Тому ми віддали Крим, бо не розуміли, що тоді робити. З Донбасом теж мʼяли цицьки довго. Десантура залишала техніку толпам сепарів, які блокували колони. Бійці здавали у Славʼянська затвори на автомати командирам при сепарах. Було різне. Не дуже героїчне. І по суті вперше те, що треба, зробив тоді десантник Сухаревський, бо він вже воював, він вже знищував ворога в Ель-Куті, коли ще був підлітком, і в нього вже були напрацьовані рефлекси робити, що треба в такий ситуації. Але такі рефлекси були не у всіх. Вони зʼявились в процесі. І РФ поступово піднімала планку всі ці 11 років, і ми росли щоб вижити.

У країн Європи не буде 11 років. На них нападуть вже з урахуванням цього досвіду, який отримали на нашій землі. Але якби РФ, маючі такий досвід 11 років тому, напала на нас – в нас би не було шансів.

2) Дефіцит озброєння в арміях НАТО.

Так, це проблема. Велика. Європа не встигає розкачатися.

Але я вам нагадаю причину.

Причина в тому, що більшість боєздатного, що в них було, вони віддавали нам. І ті ж самі поляки колись віддали нам всі боєздатні танки "тварді" та саушки, що в них були.

І наші союзники продовжують віддавати нам зброю, хоча розуміють, що можливо їм скоро вона буде потрібна самим.

Тому в мене прохання. Коли ви вказуєте на низьку боєздатність країн НАТО сьогодні, не забувайте згадати, що це ціна, яку вони зараз платять, щоб ми жили.

Дякую.