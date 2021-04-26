Автобан Краковец-Броды-Ривне: в Раде озвучили детали

Народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал о строительстве в Украине платных дорог, автобанов. По его словам, они будут иметь по 4-6 полос для движения и позволять ехать с большей скоростью. "Например, не 90 км/ч, а 120-140 км/ч", – сказал он.

Первый на очереди – автобан Краковец-Броды-Ривне. "Проектирование дороги закончилось, сейчас эти документы проходят согласование. В ближайшее время там начнется строительство", – отметил нардеп.

Он добавил, что цена на пользование автобаном должна быть доступной, поскольку инвесторы заинтересованы в том, чтобы им пользовалось как можно большее количество автомобилистов. Однако Крейденко подчеркнул, что всегда будет бесплатная альтернатива платной дороге.

"Не надо пугать людей, что им придется платить. Всегда есть альтернатива платной дороге – бесплатная дорога общего пользования. Автомобилист, заправляя свой автомобиль, уже платит налог на пользование этими дорогами", – отметил нардеп.