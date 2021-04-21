Фантомные патрули появятся на дорогах летом – МВД

Советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил планы ведомства по уменьшению смертности на дорогах. Кроме повышения размеров штрафов за нарушение Правил дорожного движения, в МВД планируют усилить контроль с помощью технических средств и автомобилей-фантомов. В частности, в планах – увеличение количества камер фотофиксации нарушений ПДД. Причем, в перспективе они получат новую опцию – возможность фиксировать нарушения правил маневрирования.

Что касается полицейских автомобилей-фантомов без опознавательных знаков, которые будут фиксировать нарушения ПДД непосредственно на дорогах, то уже летом закончится тестовый режим их работы и начнется полноценная эксплуатация, сообщил Мартыненко.