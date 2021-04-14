Врач: даже китайская вакцина спасает жизни

Татьяна Гайжевская Видео 13:54, 14.04.2021 Обновлено: 14:59, 14.04.2021

Врач-иммунолог Борис Донской в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал мнение о вакцинации в Украине и качестве вакцин. По его словам, вакцина китайского производства Sinovac, эффективность которой не очень высокая по сравнению с другими препаратами, в три раза уменьшает смертность и тяжелые осложнения от COVID-19.

По оценкам медика, ближайшие 2-3 недели в Украине будет наблюдаться спад заболеваемости, поскольку "вирусу будет все труднее найти, кого бы заразить".

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