Лікар: навіть китайська вакцина рятує життя

Тетяна Гайжевська Відео 13:54, 14.04.2021 Оновлено: 14:00, 14.04.2021

Лікар-імунолог Борис Донськой в ефірі телеканалу OBOZREVATEL висловив думку щодо вакцинації в Україні та якості вакцин. За його словами, вакцина китайського виробництва Sinovac, ефективність якої не дуже висока у порівнянні з іншими вакцинами, також утричі зменшує смертність та важкі ускладнення від COVID-19.

За оцінками медика, найближчі 2-3 тижні в Україні буде спостерігатися спад захворюваності, оскільки "вірусу буде все важче знайти, кого б заразити".

Коментувати
Відео

Дивіться також

Тарифи на газ і електроенергію в Україні могли перерахувати: в Раді ухвалили рішення щодо тарифів

Це наша армія і наша країна: не будемо байдужими!

Викладачка харківської академії – про Донбас: добре, що є Путін

У Києві дідусь-легенда два роки живе в машині й канючить у водіїв гроші. Відео

Українку Ягупову вдруге поспіль визнали найкращою баскетболісткою Євроліги