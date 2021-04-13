Туры за границу и COVID-19: эксперт дал важные советы

639

Эксперт по туризму Александр Новиковский в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал о рисках во время отдыха за границей, в частности в Турции, где зафиксирована вспышка COVID-19. По его словам, курортные зоны этой страны не пострадали от эпидемии. Впрочем, он озвучил ряд советов для тех, кто планирует отдых не только в Турции, но и в других популярных туристических странах.

Новиковский также рассказал о существенном снижении цен на туры. По его словам, некоторые операторы продают их в три раза дешевле, чем обычно. Поэтому эксперт посоветовал уже сейчас планировать летний и осенний отдых.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаИтогиНовости Obozrevatel TVЭфиры Obozrevatel TVПрямая трансляцияЛетний отдыхКоронавирусцены на отдыхАлександр Новиковский

Топ видео