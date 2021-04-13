Туры за границу и COVID-19: эксперт дал важные советы

Эксперт по туризму Александр Новиковский в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал о рисках во время отдыха за границей, в частности в Турции, где зафиксирована вспышка COVID-19. По его словам, курортные зоны этой страны не пострадали от эпидемии. Впрочем, он озвучил ряд советов для тех, кто планирует отдых не только в Турции, но и в других популярных туристических странах.

Новиковский также рассказал о существенном снижении цен на туры. По его словам, некоторые операторы продают их в три раза дешевле, чем обычно. Поэтому эксперт посоветовал уже сейчас планировать летний и осенний отдых.