Бессмертный: Кремль взял курс на эскалацию

Экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, дипломат Роман Бессмертный в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил, что ситуация на Донбассе кардинально изменилась. По его мнению, мирное развитие ситуации маловероятно. По оценкам дипломата, Россия может пойти либо на обострение боевых действий, либо на столкновение в новых локациях.

"В худшем варианте Украины становится полем боя", – подчеркнул Бессмертный. Он добавил, что главная цель РФ – уничтожение Украины как государства – остается актуальной.