Гай: Украине нужно ползучее наступление

Татьяна Гайжевская Видео 09:05, 2.04.2021

Ветеран АТО, журналист Мирослав Гай в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил мнение относительно возможного большого наступления России на Украину. По его словам, сейчас страна-агрессор недостаточно готова к такому шагу, впрочем, продолжает подготовку, и уже через 1-2 года приведет свою армию к необходимому уровню. В то же время Гай заметил, что запланированные масштабные военные учения "Запад-2021" представляют потенциальную угрозу для Украины.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Депутаты придумали, как решить проблему миллиардных долгов государства по соцвыплатам

Разведка сообщила о подготовке РФ к широкомасштабным боевым действиям: возможно продвижение вглубь Украины

Зеленский был прав. Они физиологически другие

Кравчук ответил спикеру Путина на заявления о "провокациях" Украины

Министр обороны США позвонил Тарану и пообещал помощь в случае эскалации агрессии РФ