Врач-инфекционист рассказал, как ускорить вакцинацию

Obozrevatel Видео 16:08, 30.03.2021 Обновлено: 16:17, 30.03.2021

Чтобы ускорить процесс вакцинации в Украине, нужно расширить перечень категорий людей, которые могут получить прививку в первую очередь.

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