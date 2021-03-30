Лікар-інфекціоніст розповів, як прискорити вакцинацію

Obozrevatel Відео 16:08, 30.03.2021 Оновлено: 16:17, 30.03.2021

Щоб прискорити процес вакцинації в Україні, потрібно розширити перелік категорій людей, які можуть отримати щеплення в першу чергу.

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