Пономарев: Поклонская – посол в Украине? Печально

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал мнение по поводу заявления "экс-генпрокурора" Крыма, депутата нелегитимной Госдумы России Натальи Поклонской о желании стать послом РФ в Украине. Он заявил, что Поклонская "выпала" из российской политики и "ищет, куда бы приткнуться". Этим, по мнению Пономарева, и продиктованы подобные инициативы.

Он также спрогнозировал судьбу российского проекта "Северный поток-2" и оценил ответ президента РФ Владимира Путина президенту США Джо Байдену.