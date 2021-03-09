Климкин: Вашингтон дает Украине сигнал

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала OBOZREVATEL поделился мнением о перспективах введения в Украине двойного гражданства. В частности, он отметил, что в случае с представителями нацменьшинств, компактно проживающих на приграничных территориях, вопрос двойного гражданства является вопросом национальной безопасности.

Климкин также отметил, что последними действиями Вашингтон посылает Киеву определенный сигнал. По его словам, США пытаются донести до руководства Украины мнение, что следует "заканчивать имитацию борьбы с коррупцией".