Врач: ИВЛ – это последний способ помощи больному

Врач-пульмонолог Светлана Гук в эфире телеканала OBOZREVATEL назвала причину высокой смертности больных коронавирусом, которые были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По ее словам, к такому способу лечения прибегают при крайне тяжелом течении болезни. "Это последний рубеж кислородной поддержки пациента", – сказала она.

Медик также объяснила эффект того, что COVID-19 "молодеет", и оценила инициативу мэра Николаева, который сказал, что средства на лечение коронавируса не будут выделяться тем, кто отказался от вакцинации.