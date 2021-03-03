Врач-иммунолог Борис Донской в эфире телеканала \n\n\nOBOZREVATEL озвучил прогноз относительно кампании по вакцинации против коронавируса в Украине. По его мнению, в стране следует значительно упростить доступ к вакцинам, в частности, путем отмены сертификации. По его словам, при таких условиях вакцины можно было бы покупать в аптеках. Медик отметил, что темпы вакцинации следует увеличить. Ведь, имея на складах около полумиллиона доз, ежедневное количество прививок на сегодняшний день составляет всего около тысячи. Врач-иммунолог Борис Донской в эфире телеканала \n\n\nOBOZREVATEL озвучил прогноз относительно кампании по вакцинации против коронавируса в Украине. По его мнению, в стране следует значительно упростить доступ к вакцинам, в частности, путем отмены сертификации. По его словам, при таких условиях вакцины можно было бы покупать в аптеках. Медик отметил, что темпы вакцинации следует увеличить. Ведь, имея на складах около полумиллиона доз, ежедневное количество прививок на сегодняшний день составляет всего около тысячи. Врач-иммунолог Борис Донской в эфире телеканала \n\n\nOBOZREVATEL озвучил прогноз относительно кампании по вакцинации против коронавируса в Украине. По его мнению, в стране следует значительно упростить доступ к вакцинам, в частности, путем отмены сертификации. По его словам, при таких условиях вакцины можно было бы покупать в аптеках. Медик отметил, что темпы вакцинации следует увеличить. Ведь, имея на складах около полумиллиона доз, ежедневное количество прививок на сегодняшний день составляет всего около тысячи. \n\n\nOBOZREVATEL коронавируса вакцинам