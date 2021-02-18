Савченко: как доллар отреагирует на историю с МВФ

Доктор экономических наук Александр Савченко в эфире телеканала OBOZREVATEL назвал две причины провала переговоров с Международным валютным фондом. Это замечания к Госбюджету и недостаточная борьба с коррупцией. Тем не менее, по его оценкам, Украина сможет пережить 2021 год без денег МВФ.

По прогнозам Савченко, отсутствие сотрудничества с МВФ не может существенно сказаться на ситуации на валютном рынке страны. Большее влияние оказывают инвесторы, приходящие на рынок ОВГЗ. Это усиливает гривню, отметил экономист.