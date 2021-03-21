Как выглядел Офис президента после акции сторонников Стерненко

Андрей Жигайло Видео 12:37, 21.03.2021 Обновлено: 17:09, 21.03.2021

20 марта возле Офиса президента в Киеве состоялась акция протеста сторонников осужденного активиста Сергея Стерненко. В воскресенье, 21 марта, проход к зданию перекрыли правоохранители. Журналисты OBOZREVATEL побывали на Банковой и предлагают увидеть, как сегодня выглядит главный Офис главы государства. Детали можно прочитать здесь.

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